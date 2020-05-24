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فيروس "كورونا" يحرم الصين من مكاسب اقتصادية قوية كانت قريبة من تحقيقها

الأحد 24/مايو/2020 - 04:17 م
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

نقلت تقارير في وسائل الإعلام الرسمية الصينية عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن بلاده كانت ستحدد هدف نمو الاقتصاد السنوي عند 6%لو لم تحدث جائحة فيروس كورونا المستجد.

تخلت الحكومة الصينية يوم الجمعة الماضي عن ذكر هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 في تقرير عملها السنوي الذي كشفت عنه في مستهل اجتماع للبرلمان، وعزت ذلك إلى الضبابية الناجمة عن الجائحة.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية أن شي قال لمجموعة نقاش برلمانية يوم الجمعة ”لو لم يحدث الوباء، وفي ظل أوضاع عادية، كان هدف الناتج المحلي الإجمالي سيتحدد عند نحو ستة بالمئة“.

 

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