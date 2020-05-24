مانشستر يونايتد يصارع تشيلسي وليستر على ضم نجم برشلونة

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن هناك 3 أندية إنجليزية تخطط للتعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو جناح فريق برشلونة الإسباني في الصيف المقبل.

وقرر بايرن ميونيخ الألماني الذي يلعب له حاليا كوتينيو معارا من برشلونة على عدم تفعيل خيار الشراء في عقد البرازيلي، ولذلك فإنه سيعود الى برشلونة.

وذكرت صحيفة " ذا صن " البريطانية، أن مامنشستر يونايتد وليستر سيتي وتشيلسي اتصلوا بوكيل أعمال كوتينيو، للإستفسار عن وضع اللاعب.

وتابعت الصحيفة في تقريرها الى أن كوتينيو يفضّل الإنتقال الى تشيلسي، حيث أن اللاعب حريص جداً على اللعب في البلوز الموسم القادم.

ولن يمانع كوتينيو من البقاء في برشلونة الموسم المقبل، خاصة مع وصول المدرب كيكي سيتين الذي ألمح أكثر من مرة إعجابه الشديد باللاعب البرازيلي.