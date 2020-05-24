مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع أزارو

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، حقيقة الأنباء التي تتردد بشأن مفاوضات الزمالك مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي والمعار حاليا لصفوف الاتفاق السعودي.

وقال مرتضي، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، إن الزمالك لم يفاوض وليد أزارو مهاجم الاهلي، كما يردد البعض، مشيرا إلى أن صفقتان سيتم حسمهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت تقارير مغربية قد أكدت أن الفرنسي باتريس كارتيرون قد طلب التعاقد مع مهاجم الأهلي، خاصة في ظل خروج اللاعب من الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر والذي طلب من إدارة الأهلي رحيله بشكل رسمي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي سياق أخر أوضح رئيس الزمالك، أن أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة النادي، وأمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة، عقدا جلسة مع باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

وأكد مرتضى منصور، أنه تم الاتفاق مع كارتيرون على تجديد تعاقده مع الزمالك، وخلال أسبوع سيتم الانتهاء بشكل رسمي من هذا الملف".