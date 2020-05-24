شوارع ومتنزهات البحيرة خالية من المواطنين في أول أيام العيد (صور)

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ظهرت شوارع ومتنزهات عدد كبير من المراكز والمدن بمحافظة البحيرة، خالية من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع القرارات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتطبيق مواعيد حظر التجول من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة صباحا.



وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمدى وعي وحرص المواطنين بالبقاء بالمنازل وعدم النزول أو الاحتفال بأى شكل من الأشكال، مشيرًا إلى الإنضباط وإلتزام المحلات التى ينطبق عليها قرار الغلق مثل الحدائق المتنزهات والشواطىء، كما التزمت بعض المحلات بتطبيق قرار الغلق.



وأشار المحافظ إلى إلتزام جميع المراكز والمدن بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائيًا بالشوارع والكورنيش والشواطئ وإيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية للحد من الكثافات.



وتقدم محافظ البحيرة، لجميع مواطنى المحافظة بالتهنئة بعيد الفطر المبارك متمنيا دوام الامن والاستقرار والخير واليمن والبركات، مهيبا بهم بالإستمرار بالإلتزام بالمنازل وتطبيق كافة القرارات الإستباقية الإحترازية التى إتخذتها الدولة فى مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.



الصحة: تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.