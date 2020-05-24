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تعرف على أسعار ومواصفات شيري أريزو 5 موديل 2020 في مصر

الأحد 24/مايو/2020 - 04:07 م
شيري أريزو 5 موديل 2020
شيري أريزو 5 موديل 2020
استقرت أسعار شيري أريزو 5 سيدان العائلية، عند معدلاتها خلال مايو الجاري دون تغيير مقارنة بأسعارها في أبريل الماضي.

وتقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، "شيري أريزو 5" المجمعة محليًا بثلاث فئات من التجهيزات.

ووفقًا لقوائم التسعير الحالية يبلغ سعر الفئة الأولى القياسية المزودة بناقل حركة يدوي 169.000 جنيه، والفئة الثانية المزودة بناقل حركة أوتوماتيك تباع بـ189.00 جنيه، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا فيبلغ سعرها الرسمي الحالي 202.900 جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الأولى، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

وتتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

وتقف أريزو 5 المحلية على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 430 لترًا.

وتتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

وزودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.

كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا، كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة .

ويقدم الوكيل المحلي ضمانًا لمالكي سيارات "شيري أريزو 5" لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أقرب.

كانت جي بي أوتو بدأت في يوليو 2019 تشغيل خط تجميع "أريزو 5" محليًا، الأمر الذي أدى لتراجع أسعارها بقوة، حيث كان الطراز المستورد يباع سابقًا بأسعار تبدأ من 254.900 جنيه إلى 269.900 جنيه.​

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