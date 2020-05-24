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بعد إصابة "الجداوي" بكورونا.. الحلفاوي: "التمثيل مهنة خطيرة"

الأحد 24/مايو/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
رشا عادل
أكد الفنان نبيل الحلفاوي، على أن التمثيل مهنة مدنية خطيرة وذلك من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي، خلال التغريدة: "دعو الله أن يلطف بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ويمن عليها بالشفاء. صار التمثيل هو المهنة المدنية الأخطر على الإطلاق بعد المهن الطبية وذلك لتعذر استخدام الإجراءات الاحترازية أثناء العمل. وخاصة بالنسبة لكبار السن".


وأضاف الحلفاوي: "العمال يستطيعون العمل بالكمامات ويمكنهم الحفاظ على التباعد أما الالتزام بالبيت بالنسبة للفنانين فهو ممكن بعدم البدء في أعمال جديدة لكن الأعمال المعلقة تمثل مشكلة لو كانت الديكورات مبنية في الاستديو وأيضا مشكلة لأعداد كبيرة من العمال مرتبطين بعمل لم يكتمل".


واختتم: "لمن اختلفوا معي على فكرة خطورة المهنة ربما لم أوضح بما يكفي تفاصيل العمل بلا احتياطات شخصية وأيضا لم أوضح تفاصيل تحتم استكمال ما انقطع لهم كل الاحترام أما من انتهز الفرصة ليكشف عن حقده وكراهيته فقد أعطاني الفرصة أيضا لتنظيف الحساب من نفوس مشوهة".


يذكر أن رجاء الجداوي، أنتهت منذ أيام قليلة من تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، وأكتشف أمس إصابتها بفيروس كورونا وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالاسماعيلية.

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