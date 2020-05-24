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عملاق إيطالي يدخل في الصراع على رمضان صبحي

الأحد 24/مايو/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
 أشار عدد من التقارير الصحفية الي اهتمام فريق أودينيزي الإيطالي بالدولي المصرى رمضان صبحى، جناح النادى الأهلى، والمعار إليه من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزى، من جديد، من أجل إمكانية التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكشف "توتو أودينيزى" الإيطالى، إن نادى أودينيزى، أعاد اهتمامه مجددا من أجل ضم الجناح المصرى رمضان صبحى، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزى، والمعار خلال الموسم الحالى، لصفوف النادى الأهلى بعد أن حاول ضمه فى صيف عام 2016، قبل أن يذهب إلى فريق ستوك سيتى الإنجليزى.


وينافس العملاق الإيطالي عدد من الأندية التركية الذين ابدوا  اهتمامهم بضم رمضان صبحى، وعلى رأس هذه الأندية "بشكتاش وقاسم باشا".

يذكر أن رمضان صبحى من أبرز لاعبى الدورى المصرى فى الوقت الحالى، حيث توج مع منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة فى نوفمبر الماضى بالقاهرة.

والنادى الأهلى فى شراء عقد رمضان صبحى، بشكل نهائى من ناديه الإنجليزى، الذى يطلب 6 ملايين يورو.

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