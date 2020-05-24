"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

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الأحد 24/مايو/2020 - 03:52 م
حالة الطقس اليوم في مصر
حالة الطقس اليوم في مصر
رقية جمال
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين الموافق 25 مايو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

طقس الاثنين نهارًا
شبورة خفيفة صباحًا، وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا. 
طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الاثنين ليلًا
طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
نشاط رياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس
تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 28 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمي 26 درجة والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمي 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمي 31 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمي 32 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمي 35 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمي 23 درجة والصغرى 11 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو مضطرب جدًا، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأحد، أشارت فيه إلى وجود انخفاض آخر في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ولفتت إلى أنه يشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا حارا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة، بينما يشهد جنوب سيناء طقسا معتدلا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وتوقعت الهيئة سقوط مطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، كما يسود طقسا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

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