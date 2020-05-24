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حملة جديدة تهدد حلم ليفربول المؤجل

الأحد 24/مايو/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
دشن  نادى هال سيتى الإنجليزى، حملة لالغاء منافسات الدورى الإنجليزى والدرجة الأولى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.


وخاطبت إدارة النادى الاتحاد الإنجليزى بمرسوم  يطالبه من خلاله بإلغاء منافسات الدورى.


ونشرت صحيفة "الديلى ميل"، خطاب إيهاب علام، نائب رئيس النادى والذي قال فيه، إنه من الصعب استكمال الدورى بسبب مخاطر تفشى كورونا فى أنحاء أوروبا وأوضحت أنه يقود حملة لإلغاء منافسات الدورى الإنجليزى.

جدير بالذكر، أن الحكومة البريطانية منحت رابطة الدورى الإنجليزى الضوء الأخضر لاستكمال مسابقة الدورى الإنجليزى، بداية من شهر يونيو المقبل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى.

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