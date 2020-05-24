مرتضى منصور ينفى التعاقد مع ازارو ويكشف صفقات الزمالك الصيفية

نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، دخول الأبيض في مفاوضات مع لاعب الأهلي وليد ازارو المعار لفريق الأتفاق السعودي





وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: اللاعب مرتبط بعقد مع الأهلي بالعقل والمنطق، كيف سنتحدث معه، اللاعب لديه عقد، هل سنخطفه؟ بالتأكيد لا، ولم ندخل في مفاوضات أيضا مع حسام عاشور، وأطالب كل اللاعبين بعدم الزج باسم الزمالك في أي مفاوضات، كما أننا لم نتحدث مع باهر المحمدي، وأيضا لم نتحدث مع محمود وادي من المصري، كل ما يقال ليس صحيحا على الإطلاق.





وأضاف: أتممنا الاتفاق بالفعل مع صفقتين جديدتين، صفقتان في مراكز نحتاجها وتم الاتفاق على كل شيء والتوقيع اقترب بشدة. صفقتان سيكونا مفاجأة لجمهور الزمالك.







