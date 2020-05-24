بعد تكريمه من محافظ الإسماعيلية.. قصة الجندي إبراهيم عميرة أحد أبطال كمين البرث

البطل إبراهيم عميرة.. إسم تردد خلال الساعات الأخيرة بعدما تم تكريمه من قبل اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، نظرا لدوره في موقعة الحادث الإرهابى الغاشم الذى تعرض له كمين البرث، التي أبرزها مسلسل الاختيار خلال شهر رمضان.





وجسد مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى في سيناء.





وواقعة البرث الشهيرة أسفرت عن استشهاد وإصابة 26 فردا من أفراد القوات المسلحة المصرية على رأسهم العقيد أحمد صابر منسي، ومقتل أكثر من 40 فرد من العناصر الإرهابية المهاجمة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن البطل إبراهيم عميرة الذي ساهم في إسقاط العديد من التكفيريين خلال واقعة البرث:





- إبراهيم عميرة يبلغ من العمر 24 سنة وهو من أبناء قرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.





- حاصل على دبلوم تجارة وأنهى خدمته العسكرية فى 1 سبتمبر 2018.





- أحد الجنود البواسل الناجين من موقعة الحادث الإرهابى كمين البرث وهو أحد أبطال الكتيبة 103 بقيادة الشهيد البطل الراحل أحمد منسى بشمال سيناء.





- نجح فى قتل عدد كبير من التكفيريين والإرهابيين فى معركة كمين البرث.





- تعرض للإصابة بإطلاق نار فى قدمه خلال الواقعة وعاد للخدمة مرة آخرى بعد تماثله للشفاء ليكمل فترة تجنيده وخدمته العسكرية.





- جسد شخصية المجند إبراهيم عميرة فى مسلسل "الاختيار" الفنان الشاب هادي خفاجة.





يذكر أن هناك لقاء ينتظر المجند البطل إبراهيم عميرة الأسبوع المقبل مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي تواصل معه من أجل عرض عدد من المطالب عليه مع توفير كافة أنواع الدعم له ولأسرته، وتكريمه لما قدمه من تضحيات.



