رئيس مدينة سفاجا تتفقد إجراءات غلق الشواطئ والحدائق (صور)

شددت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على متابعة إغلاق كافة الحدائق العامة والشواطئ أيام عيد الفطر وذلك خلال جولة ميدانية بعدد من الشواطئ بالمدينة ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ووجهت "المغربي" بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وأشارت" رئيس المدينة" إلى الإغلاق التام لكافة الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ومتابعة ذلك بالمرور عليها صباح اليوم إلى جانب استمرار غلق مراكز الشباب والأندية الرياضية وعدم السماح بممارسة أى مسابقات رياضية داخلها أو فى الشوارع والميادين الرئيسية خلال عطلة العيد منعًا لأى تجمعات.





وشددت "المغربي" على منع تواجد الباعة الجائلين بأماكن التسلية فى مناطق الحدائق والمتنزهات والشواطئ أو بالقرب منها، إلى جانب عدم السماح بتوقف السيارات الخاصة بجوار المتنزهات، بجانب إغلاق الطرق المؤدية إلى الشواطئ والمتنزهات لعدم السماح بدخول السيارات إليها.





وطالبت المسئولين فى الفنادق بالحرص على التزام العاملين فى كافة المنشآت السياحية بارتداء الكمامات والقفازات وإتباع كافة الإجراءات الوقائية التى أصدرتها وزارتى السياحة والصحة.





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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.



