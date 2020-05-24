لقاء الخميسي تهنئ متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك

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حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على تهنئة متابعيها بمناسبة عيد الفطر المبارك اليوم الأحد، من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت لقاء، على الصورة قائلة:"عيد مبارك".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ماشاءالله على جمالك قمر" وأضاف آخر"كل سنة وانتي طيبة وجميلة وناجحة"، وفي السياق ذاته تابعت الفنانة منة فضالي قائلة:"قمر".



وخاضت لقاء الخميسي، السباق الرمضاني بمسلسل "سكر زيادة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي حول حداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، وشارك في نبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر.