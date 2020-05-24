تحقيق عاجل بشأن تصريحات رئيس لاتسيو





قام المدعي العام بالاتحاد الإيطالي بفتح تحقيق عاجل بشأن تصريحات كلاوديوي لوتيتو رئيس نادي لاتسيو فيما يتعلق بآخر مباراة في الدوري الإيطالي قبل التوقف والتي جمعت إنتر ميلان بيوفنتوس.





في 26 أبريل الماضي، وعقب شهر من توقف "الكالتشيو" تحدث لوتيتو حول الموسم في إيطاليا، وأثار الجدل من خلال تصريحاته التي ألمح خلالها بوجود شبهة تلاعب بين كلا الناديين.





وقال لوتيتو خلال تصريحاته: "أنا على بعد نقطة واحدة فقط عن يوفنتوس المتصدر، وهذا فقط بسبب مباراته أمام الإنتر المثيرة للجدل، لقد رأى الجميع ذلك".





وأثارت تعليقات لوتيتو الجدل داخل الاتحاد الإيطالي الذين يرغبون من رئيس لاتسيو توضيح قصده من تلك التصريحات.





وإذا كان هناك اتهاماً واضحاً من لوتيتو حول وجود نوع من المخالفات بين الإنتر ويوفنتوس، فإنه سوف يتعين عليهم إجراء تحقيقات في الأمر، وإن لم يكن كذلك سيواجه شبح العقوبة بسبب تشويه سمعة إحدى مباريات البطولة.