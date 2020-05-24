الصحة الكويتية تعلن شفاء 370 مصابا من فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، شفاء 370 مصابا من فيروس كورونا ليبلغ إجمالي المتعافين 6117، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق 9 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الصحة الكويتية، في بيان لها أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 955 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

ومن بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ‪319 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و‪196 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و‪139 حالة لمواطنين كويتيين، و‪111 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

ومن ضمن مجموع الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم رصد 332 حالة في منطقة الفروانية الصحية، و197 حالة في منطقة حولي الصحية، و188 حالة في منطقة الأحمدي الصحية، و126 حالة في منطقة العاصمة الصحية، و112 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

أما عن المناطق السكنية والتي رصد فيها أكبر عدد للإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد تم رصد 119 حالة في منطقة الفروانية، و77 حالة في منطقة جليب الشيوخ، و67 حالة في منطقة خيطان، و66 حالة في منطقة السالمية. ‫

ويصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 19564 حالة.

هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19‪ في دولة الكويت 5515 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 310 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.