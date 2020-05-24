Advertisements

الصحة الكويتية تعلن شفاء 370 مصابا من فيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 03:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، شفاء 370 مصابا من فيروس كورونا ليبلغ إجمالي المتعافين 6117، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق 9 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

 

وذكرت الصحة الكويتية، في بيان لها أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 955 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

 

ومن بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ‪319 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و‪196 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و‪139 حالة لمواطنين كويتيين، و‪111 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

 

ومن ضمن مجموع الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم رصد 332 حالة في منطقة الفروانية الصحية، و197 حالة في منطقة حولي الصحية، و188 حالة في منطقة الأحمدي الصحية، و126 حالة في منطقة العاصمة الصحية، و112 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

 

أما عن المناطق السكنية والتي رصد فيها أكبر عدد للإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد تم رصد 119 حالة في منطقة الفروانية، و77 حالة في منطقة جليب الشيوخ، و67 حالة في منطقة خيطان، و66 حالة في منطقة السالمية. ‫

 

ويصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 19564 حالة.

 

هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19‪  في دولة الكويت 5515 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 310 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

 

 

أخبار تهمك

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ يوم

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 8 ساعات

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

منذ نصف ساعة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ يومين

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يعرض على دورتموند 7 لاعبين مقابل هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ يوم

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

مواعيد عمل منافذ شركات المحمول خلال عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الكويت توفر اتصالات وإنترنت مجاني للمواطنين والمقيمين لمدة شهر

شاهد.. الأهالي يعقمون شوارع إمبابة (فيديو)

عاجل.. الفاتيكان يحسم أمر إصابة البابا فرنسيس بفيروس كورونا

الكويت تسجل ٢٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية

قطر تعلن تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا

الحكومة الكويتية تمدد حظر التجول لساعتين إضافيتين بسبب كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:52 م

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

02:09 م

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

08:28 ص

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

10:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية