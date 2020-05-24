انطلاق فريق طب المنصورة إلى مستشفى العزل بتمي الأمديد

انطلق الفوج الخامس لفريق كلية طب جامعة المنصورة، اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر، للمشاركة بالخدمة الطبية والتعاون مع الفرق الطبية بوزارة الصحة في دعم المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل بتمي الأمديد والتي خصصتها وزارة الصحة لاستقبال الحالات الايجابية للإصابة بفيروس كرونا داخل محافظة الدقهلية.

إلي أن الفريق الطبي جنود مصر البواسل الذين اختاروا التصدي للفيروس القاتل بإرادتهم الحرة وبوازع إنساني لتقديم رسالتهم الانسانية لمعاونة زملائهم في وزارة الصحة وتقديم الدعم الطبي للعمل على شفاء المصابين بالفيروس.

وقدم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الشكر والتقدير للفريق الطبي قبل انطلاقه، مشيرا

وقدم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الشكر والتقدير للفريق الطبي قبل انطلاقه، مشيرا إلي أن الفريق الطبي جنود مصر البواسل الذين اختاروا التصدي للفيروس القاتل بإرادتهم الحرة وبوازع إنساني لتقديم رسالتهم الانسانية لمعاونة زملائهم في وزارة الصحة وتقديم الدعم الطبي للعمل على شفاء المصابين بالفيروس.





كما أكد انهم يخوون حربا من نوع مختلف ضد انتشار مرض اجتاح العالم وأنهم فى مهمة قومية ووطنية جديدة لخدمة المجتمع المصري بمحافظة الدقهلية وأن ما يقوموا به ليس بجديد على طب المنصورة وأبنائها الأطباء المتميزين فى مختلف التخصصات فهى قلعة الطب بمصر وعليها ان تلبى النداء لخدمة المريض المصري.





وقد انطلق الفريق الطبى بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتوره نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب تحت اشراف الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية ويستمر عمل الفريق لمدة 14 يوم.





الفريق مكون من ٧ أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف التخصصات بكلية الطب ويضم:

2 مدرس مساعد بقسم الامراض الصدرية، 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، مدرس مساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية، ٢ مدرس مساعد بقسم الأمراض الباطنة.





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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.



