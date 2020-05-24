كوتينيو يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

تواصل عدد من الاندية الانجليزية بفيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونخ الالماني، المعار من برشلونة الاسباني، وذلك بعد أن قرار بايرن ميونيخ بعدم تفعيل خيار الشراء في عقد البرازيلي، واحتمالية عودته الى برشلونة.









وكشفت صحيفة " ذا صن " البريطانية، فإن تشيلسي ومامنشستر يونايتد وليستر سيتي اتصلوا بوكيل أعمال كوتينيو، للإستفسار عن وضع اللاعب.









وأضافت الصحيفة في تقريرها الى أن كوتينيو صاحب الـ27 عاماً يفضّل الإنتقال الى تشيلسي، حيث أن اللاعب حريص جداً على اللعب في البلوز الموسم القادم.







