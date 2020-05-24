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دون الاستعانة بالأدوية.. 5 طرق طبيعية للتغلب على "الإسهال" في العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 03:11 م
الإسهال
الإسهال
يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الإسهال نتيجة لعدوى فيروسية أو بكتيرية، وتتراوح شدة الأعراض بين متوسطة إلى شديدة، وتختفي بعد يومين أو 3 أيام، ويفاقم النظام الغذائي الخاطئ خلال أيام العيد من حدة أعراض الإسهال.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية، 5 طرق طبيعية لوقف الإسهال في العيد، وفقًا لموقع "verywellhealth" الصحي.

1- السوائل
يظهر الجفاف من ضمن إحدى علامات الإسهال، إلا أن علاج الجفاف يساهم في تخفيف نوبة الإسهال الخفيفة، وذلك نظرًا لأن الجسم يفقد الكثير من الأملاح والماء والشوارد مثل الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، وقد يصبح الوضع خطير خاصًة على الأطفال، لذا من المهم تناول الكثير من السوائل مثل الماء النقي والعصائر المنزلية والشوربة أو مشروب رياضي غني بالكهرباء.

2- الموز
يحتوي الموز على القليل من الألياف الغذائية التي تجعله سهل الهضم عند الإصابة بالإسهال، كما تساعد الألياف الغذائية على تكوين البراز، فضلًا عن احتوائه على البوتاسيوم وهو أحد الشوادر الحرة التي يحتاج إليها الجسم لتعويض السوائل المفقودة.

3- الأرز الأبيض
يساهم الأرز الأبيض في التخلص من الإسهال، وذلك نظرًا لأن الأرز الأبيض منخفض الألياف مما يؤدي إلى امتصاص الجهاز الهضمي له بسهولة، وبالتالي تكوين براز وتخفيف حدة أعراض نوبة الإسهال، وينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن الأرز البني لأنه غني بالألياف الغذائية ما يفاقم من حدة أعراض الإسهال.

4- صدور الدجاج
تمتاز صدور الدجاج المخلية من الجلد، بأنها أحد الأطعمة سهلة الهضم، التي تساعد في تكوين البراز وتماسكه، لذا من المفضل تناولها عند بدء ظهور أعراض الإسهال.

5- البروبيوتيك
يوجد البروبيوتيك في المكملات الغذائية أو الأطعمة مثل المخللات والزبادي، وينصح خبراء التغذية بتناوله عند الإصابة بنوبة إسهال خفيفة لأنه يقلل من حدة الأعراض، وذلك نظرًا لاحتوائه على بكتيريا مفيدة للمعدة والجهاز الهضمي.

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