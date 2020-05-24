رئيس مدينة سفاجا تستجيب لشكوى مواطن وتنتقل لمعاينة عقار آيل للسقوط

إستجابت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، لشكوي أحد أهالى منطقة الأشغال العسكرية والتى يطالب فيها بضرورة إزالة الطوابق العليا لعقار آيل للسقوط خوفا من تصدعه وانهياره على العقارات المجاورة.





وانتقلت "المغربي" إلى معاينة العقار برفقة مهندسي إلادارة الهندسية لتفقد العقار بناءًا على شكوى احد المواطنين.





وعلى الفور قامت "رئيس المدينة" بتشيكل لجنة من الجهات التنفيذية المعنية والإدارة الهندسية ووجهت بسرعة اتخاذ اللازم حفاظا على حياة سكان العمارة والعمارات المجاورة، ودراسة مدى إمكانية إزالته فى حال وجود خطورة داهمة على السكان والمارة.





وأوضحت "المغربي" أن الوحدة المحلية لن تتهاون في إزالة اي مخالفة أو إزالة اي عقار آيل للسقوط، لما يمثل خطورة داهمة حفاظا على الأرواح وهو ما ستحدده اللجنة.









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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.



