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هاني شاكر يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأحد 24/مايو/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
رشا عادل
هنأ الفنان هاني شاكر، جمهوره بمناسبة عيد الفطر المبارك، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق هاني، على الصورة قائلًا:"عيد مبارك كل عيد وانتم بخير".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور أمير الغناء العربي، فنهالت التعليقات عليها، فكتب احد متابعيه قائلًا:"كل عام وانتم بخير وصحة وعافية يارب دائمًا الأسرة بخير وصحة وسلامة وراحة بال" وأضاف آخر"كل سنة وحضرتك بالصحة والسعادة".



يذكر أن آخر أعمال هاني شاكر، أغنية "جيش مصر الأبيض" وطرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان خالد جنيدى، ومن توزيع ياسر ماجد، ومن إخراج هنا حافظ

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