وائل جسار يهدي أغنية "ما تغبش ثواني" لجمهوره في العيد

أهدى الفنان اللبناني، أغنية تصور قصة حقيقية مؤثرة جدا بعنوان "ما تغبش ثواني" لجمهوره في حالة الحجر الصحي العام الذي يعيشه في عيد الفطر المبارك، بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا.

توقيف وائل جسار في مطار ا وطرح النجم فيديو كليب بعنوان "ما تغبش ثواني"، بالتعاون مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وأشار جسار إلى أنه راعى الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة كورونا أثناء تصوير هذه الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد.

والفيديو كليب المرافق للأغنية الجديدة، قصة حقيقية عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، تكتشف أنها مصابة بمرض عضال، فتقرر أن تخفي الأمر عنه، وتبدأ رحلة العلاج وحدها ومن دون إعلامه، فيشعر الزوج بابتعادها عنه وتبدأ الشكوك والظنون تتلاعب بعواطفه وتأخذه لمتاهات، لكنه يكتشف بعد حين مرضها مصادفة فيسارع لتقديم كل الدعم المعنوي اللازم لها وبفضل ذلك تتخطى ألمها وتتماثل للشفاء.





"ما تغبش ثواني"، من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس وماسترنغ محمود عزت.



