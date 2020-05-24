محافظ الإسكندرية يزور دور الأيتام والمسنين للتهنئة بعيد الفطر (صور)

في لافتة إنسانية طيبة خلال اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الأحد مؤسسة دار الهنا لرعاية السيدات المسنات والغير قادرات التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري، جمعية دار الأورمان لرعاية الأيتام، ومجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





وخلال الزيارة قدم المحافظ الهدايا والتهنئة للنزلاء من المسنين والأيتام والأطفال واطمأن على راحة النزلاء، معربًا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بهذا اليوم، وأكد: أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم".





وأشار إلى أن المحافظة على أتم استعداد لتلبية كافة احتياجات الدور وتقديم سبل الدعم والرعاية لنزلاء الدار من أجل حياة كريمة وتوفير الاجواء المناسبة لهم، حرصًا من المحافظة على الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وتقديم الدعم المعنوي لكبار السن والأطفال الذين يحتاجون لرعاية اجتماعية خاصة، جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتورة جاكلين عازر، بحضور طارق علي جمال الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورؤساء مجلس إدارة الدور.





وأشاد الشريف بالمستوى الهائل للدور والخدمات المقدمة بها، مطالبًا مسئولي الدور ومديرية التضامن الاجتماعي، بضرورة الاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء وظهور مكان إقامتهم في أبهي صورة له طوال الوقت، وتلبية كافة مطالبهم، والتواصل مع أبناء النزلاء من كبار السن لحثهم بالسؤال المستمر على ذويهم الموجودين بالدار لرفع الروح المعنوية لهم، فضلا عن تشجيع جميع الأطفال علي ممارسة الرياضة والقراءة وتثقيفهم وتنمية مواهبهم لإعداد جيل واعي مثقف يشارك في تقدم بلادهم.





وفي سياق أخر، احتفل الطاقم الطبي بمستشفى العجمي بالإسكندرية، والمخصص للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بأول أيام عيد الفطر المبارك، بتوزيع كعك العيد والألعاب الأطفال على المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل غرفهم، لإشعارهم بهذه المناسبة، وسط أجواء من البهجة والفرحة التي عمت على وجوههم.





وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة المستشفى "أول مرة نقضي العيد بعيد عن المنزل بسبب طبيعة عملنا، ولكن فرحتنا بالعيد مختلفة هذا العام، بسبب الحجر الصحي لمرضى كورونا، لذلك قررنا أن المستشفى بأكملها تحتفل بالعيد من خلال تزين المستشفى بالبالونات الملونة وتوزيع الألعاب والهدايا على كل الأطفال المرضى".



