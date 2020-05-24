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المغرب يعلن تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 48 مصابا

الأحد 24/مايو/2020 - 02:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 48 مصابا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد سجلت 89 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

 

ولفتت وزارة الصحة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7300 حالة، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 197 حالة.

 

كما أعلنت عن تسجيل 67 حالة شفاء جديدة، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من المرض إلى 4347 حالة.

 

وكانت السلطات المغربية، قد قررت يوم الاثنين الماضي، تمديد الإغلاق في البلاد لمدة 3 أسابيع إضافية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,237 مليون إصابة، بينهم أكثر من 335 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,113 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

 

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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