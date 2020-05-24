كارتيرون يحدد قائمة اللاعبين العائدين للزمالك في الموسم المقبل





وضع المدير الفني لنادي الزمالك ، الفرنسي باتريس كارتيرون استراتجيته من أجل إعادة بعض اللاعبين في الموسم المقبل لعرين الفارس الأبيض.





واستقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على عودة أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر المعار لصفوف سموحة، كما شهدت الساعات القليلة الماضية التفكير فى عودة أحمد رفعت جناح الفريق المعار للاتحاد السكندرى.





وتشير أرقام فتوح، صاحب الـ22 عامًا، هذا الموسم إلى أنه شارك مع سموحة بالموسم الحالى فى 14 لقاء، وتمكن من صناعة هدف.





وخاض رفعت، صاحب الـ26 عامًا، مع الاتحاد السكندرى هذا الموسم 15 لقاء، تمكن من تسجيل 4 أهداف، وصناعة 6 أهداف أخرى.





مرتضى يحسم الجدل بشأن العائدين:





وقال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد رفعت سيعود للنادي بعد إنتهاء إعارته للاتحاد السكندري ومعه أحمد فتوح لاعب الفريق المعار لسموحة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: " أنه رزاق سيسية لاعب الفريق المعار للاتحاد سيتم بيعه وإذا لم يتم وصول عروض له سيعود للزمالك.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.









