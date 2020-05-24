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مفاجأة.. تعرف على منافس صلاح في مسابقة أفضل هدف لليفربول هذا الموسم

الأحد 24/مايو/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أعلن فريق ليفربول الإنجليزي، عن مسابقة تصويت  لجماهيره لاختيار أفضل هدف  خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز والمفاضلة بين هدفين سجلهم الفريق أمام كلا من واتفورد ومانشستر يونايتد.

ونشر الريدز عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة تم تجميع فيها احتفال صلاح بالهدفين الذي سجلهم وكتبت:" مواجهة قوية في النهائي بين هدفي الملك المصري.. اختيار #الهدف_الأفضل الفائز هي مهمتكم أنتم يا ريدز".

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول للريدز وذلك مام واتفورد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ17 من البريميرليج والتي انتهت بفوز الليفر بهدفين دون رد، أما الهدف الثاني الذي يتواجد في التصويت هو الهدف الذي سجله مو في مرمى مانشستر يونايتد في الجولة الـ23 من البريميرليج حيث استلم صلاح تمريره من حارس الفريق أليسون وتوجه نحو مرمى دافيد دي خيا وأحرز الهدف الأول له في شباك الشياطين الحمر

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