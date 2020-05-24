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الإمارات تعلن تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 01:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا و561 حالة شفاء ووفاة واحدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في وقت سابق أكثر من 39 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم اكتشاف 812 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 28,704 حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليبلغ عدد الوفيات 244 حالة.

 

كما أعلنت عن شفاء 697 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 14,495.

 

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,372 مليون إصابة، بينهم أكثر من 342 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,225 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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