Advertisements

أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

الأحد 24/مايو/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الإعلامي أسامة كمال، إن عدد كبير من الشباب المصري يريدوا أن يصبحوا مثل الشهيد أحمد منسي، لكن على الجانب الأخر هناك "عيال شغالة شغل أبيح على التيك توك"، وهذا امر طبيعي جدًا وخطأ أننا لم نتعامل بشكل أوسع لرفع الروح المعنوية لجميع المصريين، مستنكرًا اهتمام بعض المواقع الاخبارية الكبيرة الرسمية بشباب التيك توك، وإطلاق هاشتاج للمطالبة بحق منة عبد العزيز. 

وأعرب "كمال"، خلال برنامجه "مع أسامة كمال" المذاع عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الأحد، عن سعادة بتحرك الداخلية للقبض على الشابين الذين تعدوا على مسعف مصاب بكورونا وتنمروا عليه. 

وأعرب عن دهشته من حالة الفزع المنتشرة بسبب فيروس كورونا، موضحًا أن شاب عمره 26 عام تعرض للضرب من جيرانه في ساقية مكى لدرجة الموت، لمجرد فتح محل والده المصاب بفيروس كورونا، رغم أنه إجراء تحليل لفيروس كورونا وثبت سلبية إصابته، معقبًا: "حالة الفزع من كورونا عند المصريين ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة تروح فنضرب شاب والده مصاب بكورونا، وساعة تيجي ويرفض المواطنين الانصراف من أمام مقلة لب بالدقي رغم إغلاق الشرطة لها، لشراء قرطاس لب".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى الأمس.

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ يومين

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 16 ساعة

بعد عودة الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

منذ ساعة

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 17 ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ يوم

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ يوم

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 16 ساعة

مواعيد عمل المجمعات الإستهلاكية والمنافذ التموينية في عيد الفطر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مواعيد عمل منافذ شركات المحمول خلال عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يعرض على دورتموند 7 لاعبين مقابل هالاند

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 6 ساعات

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر: الوضع عندنا أكثر من ممتاز

وصول رحلة طيران تقل 164 مصريا إلى مرسي علم

"الأزهر" يحسم الجدل حول إمكانية الصلاة خلف المذياع (فيديو)

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

عاجل.. البرازيل تسجل 9888 إصابة و610 وفيات جديدة بكورونا

2400 حالة وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

03:10 ص

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

08:21 م

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

04:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية