أسامة كمال عن فزع المصريين من كورونا: "ساعة تروح وساعة تيجي"

قال الإعلامي أسامة كمال، إن عدد كبير من الشباب المصري يريدوا أن يصبحوا مثل الشهيد أحمد منسي، لكن على الجانب الأخر هناك "عيال شغالة شغل أبيح على التيك توك"، وهذا امر طبيعي جدًا وخطأ أننا لم نتعامل بشكل أوسع لرفع الروح المعنوية لجميع المصريين، مستنكرًا اهتمام بعض المواقع الاخبارية الكبيرة الرسمية بشباب التيك توك، وإطلاق هاشتاج للمطالبة بحق منة عبد العزيز.





وأعرب "كمال"، خلال برنامجه "مع أسامة كمال" المذاع عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الأحد، عن سعادة بتحرك الداخلية للقبض على الشابين الذين تعدوا على مسعف مصاب بكورونا وتنمروا عليه.





وأعرب عن دهشته من حالة الفزع المنتشرة بسبب فيروس كورونا، موضحًا أن شاب عمره 26 عام تعرض للضرب من جيرانه في ساقية مكى لدرجة الموت، لمجرد فتح محل والده المصاب بفيروس كورونا، رغم أنه إجراء تحليل لفيروس كورونا وثبت سلبية إصابته، معقبًا: "حالة الفزع من كورونا عند المصريين ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة تروح فنضرب شاب والده مصاب بكورونا، وساعة تيجي ويرفض المواطنين الانصراف من أمام مقلة لب بالدقي رغم إغلاق الشرطة لها، لشراء قرطاس لب".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى الأمس.





وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.



