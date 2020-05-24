محمد عساف يروج لأغنيته الجديدة "دلع دلعونا"

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نشر الفنان محمد عساف برومو أغنيتة الجديده "دلع دلعونا وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام " وذلك بهدف الترويج للأغنية.



وعلق" عساف" علي الفيديو قائلاً :"كل عام وأنتم بخير دلع دلعونا الآن علي يوتيوب، روحو ستور إسمعوها وعطوني رئيكم". وذلك بهدف الترويج لأغنيته الجديده "دلع دلعونا التي تم إطلاقها عبر قناته الخاصه في موقع الفيديوهات يوتيوب.



وتبادل جمهور" عساف" معه التعليقات قائلين:" عساف نجم فلسطين والوطن العربي، الأغنيه تحفه، ديمل بتطربنا بأغانيك، مموهوب العرب محمد عساف بالتوفيق.



يشار إلي أن الفنان محمد عساف أطلق أغنيته الجديده وذلك في أول أياَ عيد الفتر المبارك، عبر قناته الخاصه في موقع الفيديوهات "يوتيوب



يذكر أن محمد عساف فنان فلسطيني فاز بلقب" موهوب العرب "arab idol" وقدم العديد من الأغاني المتميزه ، باللكنه الفلسطينيه وبلهجات آخري.



