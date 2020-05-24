Advertisements

بالهدايا والكحك.. قيادات صحة الدقهلية وسط الفريق الطبي بتمى الامديد (صور)

الأحد 24/مايو/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمد كشك
قام اليوم الأحد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بقضاء أول يوم العيد وسط الفريق الطبي بتمى الأمديد يرافقه قيادات مديرية الصحة بالدقهلية وذلك للاطمئنان على الفريق الطبي وعلى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وقدم وكيل صحة الدقهلية لفريق الطبي التهنئة بعيد الفطر المبارك وقام بتوزيع الهدايا والكحك والبسكوت وسط فرحة عارمة من جميع المتواجدين.

كما أشاد وكيل بالفريق الطبي بالمستشفى وأبلغهم تحيات وشكر الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة على مجهوداتهم وتضحياتهم.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
بالهدايا والكحك.. قيادات صحة الدقهلية وسط الفريق الطبي بتمى الامديد (صور)
بالهدايا والكحك.. قيادات صحة الدقهلية وسط الفريق الطبي بتمى الامديد (صور)
بالهدايا والكحك.. قيادات صحة الدقهلية وسط الفريق الطبي بتمى الامديد (صور)
بالهدايا والكحك.. قيادات صحة الدقهلية وسط الفريق الطبي بتمى الامديد (صور)
بالهدايا والكحك.. قيادات صحة الدقهلية وسط الفريق الطبي بتمى الامديد (صور)
بالهدايا والكحك.. قيادات صحة الدقهلية وسط الفريق الطبي بتمى الامديد (صور)
بالهدايا والكحك.. قيادات صحة الدقهلية وسط الفريق الطبي بتمى الامديد (صور)
بالهدايا والكحك.. قيادات صحة الدقهلية وسط الفريق الطبي بتمى الامديد (صور)

أخبار تهمك

مواعيد عمل المجمعات الإستهلاكية والمنافذ التموينية في عيد الفطر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ يومين

ريال مدريد يعرض على دورتموند 7 لاعبين مقابل هالاند

منذ ساعتين

بعد عودة الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

منذ ساعة

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ يوم

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 18 ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ يوم

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 16 ساعة

مواعيد عمل منافذ شركات المحمول خلال عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ يوم

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

تمريض عزل تمى الأمديد يقدمون فانوس رمضان لأصغر متعافية من كورونا (صور)

خروج 16 حالة من مصابى كورونا من مستشفيات العزل بالدقهلية

شاهد لحظة استقبال الطفلة لينا بعد تعافيها من كورونا بالدقهلية (فيديو)

شاهد.. خروج أصغر طفل متعافى من كورونا بمستشفى العزل الصحي بتمى الأمديد

صحة الدقهلية: عزل تمي الأمديد استقبل 342 مريضا بكورونا

وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

03:10 ص

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

08:21 م

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

04:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية