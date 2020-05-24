بالهدايا والكحك.. قيادات صحة الدقهلية وسط الفريق الطبي بتمى الامديد (صور)

قام اليوم الأحد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بقضاء أول يوم العيد وسط الفريق الطبي بتمى الأمديد يرافقه قيادات مديرية الصحة بالدقهلية وذلك للاطمئنان على الفريق الطبي وعلى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.





وقدم وكيل صحة الدقهلية لفريق الطبي التهنئة بعيد الفطر المبارك وقام بتوزيع الهدايا والكحك والبسكوت وسط فرحة عارمة من جميع المتواجدين.





كما أشاد وكيل بالفريق الطبي بالمستشفى وأبلغهم تحيات وشكر الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة على مجهوداتهم وتضحياتهم.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.



