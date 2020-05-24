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خماسيات وسداسيات وتتويج إفريقي ضمن أبرز انتصارات الأهلي في الأعياد (تقرير)

الأحد 24/مايو/2020 - 01:39 م
الاهلي
الاهلي
علاء خليف
يحتفل الشعب المصري اليوم الأحد 24 مايو لعام 2020، بعيد الفطر المبارك، وترتبط الأعياد لدي جماهير القلعة الحمراء بالكثير من الذكريات السعيدة، والانتصارات المدوية التي حققها على الفريق الأهلاوي على خصومه خلال مباريات الأعياد.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز انتصارات الأهلي خلال الأعياد:

- 1993: اكتسح فريق الأهلي نظيره سيمبا بطل تنزانيا خارج ملعبه بخماسية نظيفة في رابع أيام عيد الفطر المبارك ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وكانت هذه المباراة بوابة الفريق الأحمر لحصد اللقب في النهاية.

- 1996: تغلب فريق الأهلي على نظيره الألومنيوم بنتيجة 6 /1 في الدوري المصري الممتاز في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

- 2001: قاد خالد بيبو فريق الأهلي للفوز على صن داونز الجنوب إفريقي في عيد الفطر، بعدما سجل "هاتريك"، ومنح الأهلي فوزا ثمينا بثلاثة أهداف نظيفة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومنح فريقه لقب غائب عن خزينة بطولات الأحمر منذ سنوات طويلة.

- 2004: اكتسح فريق الأهلي نظيره فريق الترسانة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في أول أيام عيد الفطر المباراة موسم 2003 – 2004 بالدوري الممتاز.

- 2005: تغلب فريق الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 6 / 0 في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري الممتاز موسم 2005 – 2006.

- 2006: شهد أول أيام عيد الأضحى المبارك فوز ثمين على نظيره الزمالك في لقاء القمة بالدوري الممتاز في المباراة التي جمعتهما في موسم 2006 / 2007.

- 2015: حقق فريق الأهلي فوزا غالي على نظيره الزمالك في لقاء القمة بالدوري الممتاز يوم 21 يوليو الموافق رابع أيام عيد الفطر المبارك.

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