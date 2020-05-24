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إيران تسجل 58 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 01:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 7417، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، سجلت في وقت سابق 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1958 إصابة.

 

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 6783 والإصابات إلى 112 ألفا و 725 مصابان وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

 

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

 

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

 

ونشرت المجلة الأمريكية المتخصصة Nature المعروفة برصانتها، تقريرًا مثيرًا، ألقى ولا يزال المزيد من النار على زيت "نظرية المؤامرة".

 

ونشر هذا التقرير، في 12 نوفمبر 2015، وأفاد بأن علماء أمريكيين خلّقوا في المختبر نسخة هجينة من فيروس تاجي للخفافيش على علاقة بفيروس يسبب مرض "سارس"، أي متلازمة الجهاز التنفسي الحادة.

 

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