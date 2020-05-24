انتشار أمني بكورنيش الإسكندرية لمنع تجمعات المواطنين في العيد

واصلت قوات الأمن بالإسكندرية، اليوم الأحد، تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك، إغلاق طريق الكورنيش، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بعد الإصابة بفيروس كورونا.

ووفرت إدارة مرور الإسكندرية، عدد من المسارات البديلة كطريق الترام، وشارع بورسعيد، وشارع أبو قير، بالإضافاة إلى محور المحمودية.

ووفرت إدارة مرور الإسكندرية، عدد من المسارات البديلة كطريق الترام، وشارع بورسعيد، وشارع أبو قير، بالإضافاة إلى محور المحمودية.

ووضعت الأجهزة الأمنية أكمنة على الطريق لمنع مرور السيارات ومنع التجمعات نهائيا، أو الوصول لسور كورنيش البحر، كما قامت إدارة مرور الإسكندرية برفع كافة السيارات من الطريق العام ووضع أكمنة ثابتة لمنع المرور بالإضافة إلى دوريات متحركة للتأكد من خلو طريق الكورنيش من المواطنين.

ووضعت الأجهزة الأمنية أكمنة على الطريق لمنع مرور السيارات ومنع التجمعات نهائيا، أو الوصول لسور كورنيش البحر، كما قامت إدارة مرور الإسكندرية برفع كافة السيارات من الطريق العام ووضع أكمنة ثابتة لمنع المرور بالإضافة إلى دوريات متحركة للتأكد من خلو طريق الكورنيش من المواطنين.





وكانت نشرت الجريدة الرسمية قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.





اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.



