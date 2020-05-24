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موعد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الألماني

الأحد 24/مايو/2020 - 01:35 م
الدوري الالماني
الدوري الالماني
أحمد عصام
تشهد الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الالماني مباريات قوية للغاية، حيث ستكون هناك قمة كبرى بين متصدر ترتيب البوندسليجا والوصيف على ملعب السيجنال ادونا بارك.

ويحتل فريق بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدوري الالماني برصيد 61 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فريق بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

وتأتي مواعيد الجولة المقبل من الدوري الالماني كالتالي :-

- يوم 26 مايو
بوروسيا دورتموند vs بايرن ميونيخ.. في الساعة السادسة والنصف مساءً.
اينتراخت فرانكفورت vs فرايبورج.. في الساعة الثامنة والنصف مساءً.
فيردبريمن vs بوروسيا مونشنجلادباخ.. في الساعة الثامنة والنصف مساءً.
بايرن ليفركوزن vs فولفسبورج.. في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

- يوم 27 مايو
لايبزيج vs هيرتا برلين.. في الساعة السادسة والنصف مساءً.
يونيون برلين vs ماينز.. في الساعة الثامنة والنصف مساءً.
اوجسبورج vs بادربورن.. في الساعة الثامنة والنصف مساءً.
فورتونا دوسلدورف vs شالكة.. في الساعة الثامنة والنصف مساءً.
هوفنهايم vs كولن.. في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

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