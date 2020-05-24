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مسلسل خيانة عهد الحلقة الاخيرة | تفاصيل واحداث الحلقة الثلاثون من مسلسل (خيانة عهد) ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له (مسلسلات رمضان 2020)
الأحد 24/مايو/2020 - 01:11 م
مسلسل خيانة عهد الحلقة الاخيرة | تفاصيل واحداث الحلقة الثلاثون من مسلسل (خيانة عهد) ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له (مسلسلات رمضان 2020)
تصدر مسلسل خيانة عهد الحلقة الاخيرة | تصدر مسلسل (خيانة عهد) الحلقة 30 والاخيرة، اليوم الأحد الموافق 24/5/220، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، وذلك لما تملكه من تفاصيل واحداث مثيرة للغاية.
مسلسل خيانة عهد الحلقة الاخيرة | نستعرض لكم متابعينا الكرام في بوابة "الفجر"الإلكترونية، تفاصيل واحداث الحلقة الثلاثون والاخيرة من مسلسل (خيانة عهد) للفنانة يسرا ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له، ويعتبر هذا المسلسل من ضمن أبرز الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني الحالي 2020.
تفاصيل واحداث مسلسل خيانة عهد الحلقة الاخيرة
شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "خيانة عهد" شنق خالد سرحان بتهمة قتل زوجته (عبير صبري) وسجن (حلا شيحة) بعدما ثبت مشاركتها فى قتل ابن يسرا، وحبس (جومانا مراد) لمشاركتها في نفس الجريمة، بالإضافة إلى غيرها من التهم التي ضمها ماضيها الأسود.
وشهدت الحلقة استعادة يسرا لحياتها بعدما أخذت حق ابنها وانتقمت له ولنفسها من كل من تعرض لها بالأذى في حياتها، واستطاعت أن توفق بين ابنة أخيها هنادي مهنا وبين الطبيب الذى كان يعالج ابنها حيث قامت بخطبته لها، فيما ساعدت ندى حبيبة تيام قمر في التقرب من بعضهما ومصارحة بعضهما بحبهما وعادت حياة عهد سعيدة كما كانت.
مواعيد عرض مسلسل خيانة عهد والقنوات الناقلة
ويعرض مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا على قناة "الحياة" الحمراء الفضائية في تمام الساعة السادسة والنصف مساًء بتوقيت القاهرة.
تردد قناة "الحياة" الناقلة لمسلسل خيانة عهد
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12206.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
أبطال مسلسل خيانة عهد رمضان 2020
مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانه عهد" في اللحظات الأخيرة.
مسلسل خيانة عهد الحلقة الاخيرة | تفاصيل واحداث الحلقة الثلاثون من مسلسل (خيانة عهد) ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له (مسلسلات رمضان 2020)