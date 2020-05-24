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مدين يكشف تفاصيل تعاونه مع نجوم ستار أكاديمي في أغنية "في أمل في بكره"

الأحد 24/مايو/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
نور طلعت

تعاون جديد ومختلف يجمع الملحن مدين بأبرز نجوم ستار أكاديمي في عمل غنائي جديد يدعو إلى الأمل والتفاؤول في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد بسبب الكورونا.

يكشف الملحن مدين، عن تفاصيل العمل الغنائي قائلاً،:"أقدم أغنية جديدة تجمل عنوان "فيه أمل في بكره" مع مينا عطا وشيرين يحيى وهايدي موسى، وهي من كلمات ملاك عادل، و ألحاني وتوزيع أحمد عادل، ميكس وماستر مصطفى رؤوف.


وأضاف مدين،:" تعتبر الأغنية دعم لكل الفئات المُتضررة من فيروس"كورونا"، كما تدعو إلى التفاؤول في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد، ومن المفترض أن يتم طرحها ثاني أيام العيد".

وتوجه مدين، بنصيحة لكل متابعيه وجمهوره بأن يلتزموا بالبقاء في المنازل، و اتباع نصائح الدولة، متمنيًا من الله أن تنتهي مأساة فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب، وتعود الأوضاع كما كانت قبل مرض"كورونا".



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