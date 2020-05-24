أسامة كمال: مسلسل الاختيار خلق حالة من الاحتقان لدى الإخوان

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مسلسل "الاختيار" خلق حالة لدى المصريين تفوقت على الحالة التي وصلوا لها في مسلسل رأفت الهجان، وجمعة الشوان.





وأضاف "كمال"، خلال برنامجه "مع أسامة كمال" المذاع عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الأحد، أن المشاهدين كانوا يؤهلوا أنفسهم لصدمة واقعة الهجوم على كمين البرث، معقبًا: "أحداث المسلسل حدثت منذ عامين، ومازالت حاضرة في أذهان المصريين"، موضحًا أن مسلسل الاختيار" يتحدث عن أبطال كثيرون مثل الشهيد المنسي، وأبطال آخرين مثل الشبراوي والدسوقي ودبابة.





وتابع: "كنا مع كل عملية ضد رجالنا قلوبنا بتتخلع، ومن جوانا كنا لازم نتماسك، ومش كل صورة بتبقى متوفرة لينا ولا كل فيديو بنقدر نعرضه للحفاظ على الحالة المعنوية للشعب المصري والجيش"، مشددًا على أن ما حدث بكمين البرث يوم 7-7-2017 كان يوم فاصل ومؤلم جدًا، و"لن يمحى من ذاكرتي".





وأوضح "كمال"، أن حالة الجدل التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مسلسل "الاختيار" في صالح أي عمل درامي، لكنه غير جيد بالنسبة للقوات المسلحة أن يتحول الناس لخبراء، مؤكدًا أن مسلسل "الاختيار" خلق حالة من الاحتقان لدى الإخوان وقنواتهم الإعلامية، بسبب ما خلقه هذا المسلسل من ردة فعل لدى الشعب المصري، وأذاع مقطع فيديو لهجوم قنوات الإخوان على مسلسل "الاختيار".





ولفت، إلى أن مسلسل "الاختيار" تسبب في رفع روح المصريين والمحبين لمصر في السماء، مضيفًا لأبناء الشهداء: "آباكم لما استشهدوا بعتوا لكم حتة من السماء".





نشر الضابط بالجيش الليبي عقيلة الصابر عضو شعبة الإعلام الحربي، تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أشاد فيها بتوثيق بطولة الشهيد العقيد أحمد المنسي والتى أظهرت بسالة جنود وضباط الجيش المصري في ميادين القتال للقضاء على الإرهاب.





ووصف الضابط الليبي مسلسل الاختيار بالانجاز العظيم الذى أبهر الجميع وبات حديث الوطن العربي وأنها أعمال تستحق كل الجوائز والاحترام، مؤكدا أن تواجد قوات الجيش الليبي في طرابلس لمحاربة الغزاة الأتراك لم يمنعهم من متابعة مسلسل الاختيار.





وقال الصابر: نأمل أن تهتم القنوات الليبية بقصص شهداء القوات المسلحة الليبية الذين سطروا بطولات في البلاد لأن القوات المسلحة الليبية قدمت شهداء أبطال مثل شهيد مصر البطل أحمد صابر منسي، موضحا أن الأوضاع في طرابلس تشبه سيناء من حيث انتشار الإرهابيين وأن الجيشين المصري والليبي يحاربان التكفيريين المدعومين من تركيا وقطر. ‏





وتابع الضابط الليبي: "قل للشهيد سلاما وحدك الحي وكلنا يا سيدي أموات.. لو اهتديتم إلى السبيل، لعلمتم أن الهرب من الموت موت، وطلب الموت حياة سلام عليك واطاب الله ثراك كما استطبنا بريحانك ولقاء نتمناه معك ومع من تجاورهم".









قصة مسلسل الاختيار





يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.





أبطال مسلسل الاختيار





يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



