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صحيفة أمريكية تخلد ضحايا فيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 01:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز، اليوم الأحد، قائمة طويلة من أسماء ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة على صدر الصفحة الأولى كاملة.

 

وقامت الصحيفة الأمريكية بنشر أسماء 1000 ضحية لكورونا تم جمعها من مختلف الولايات الأمريكية، وتوزعت على 6 أعمدة على طول الصفحة الأولى تحت عنوان رئيسي "الولايات المتحدة.. أعداد الوفيات تقترب من 100 ألف شخص، خسارة لا حصر لها".

 

ومن جانبه، أوضح المحرر في صحيفة نيويورك تايمز، مارك لايسي "أردت شيئا يعود إليه الناس بعد 100 عام لفهم حصيلة ما نعيشه".

 

وكشفت الصحيفة الأمريكية، أنه تم نشر قائمة بأسماء من تم نعيهم في البلاد، وذلك تخليدا لذكرى المتوفين مع اقتراب عدد الوفيات في البلاد من 100 ألف حالة وفاة جراء وباء "كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا الجديد، مضيفة: "لا يمكن للأرقام وحدها أن تقيس تأثير فيروس كورونا على أميركا، سواء كان عدد المرضى الذين عولجوا أو الذين فقدوا وظائفهم أو خسروا حياتهم".

 

ووتعتبر الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء تفشي كوفيد-19 من حيث عدد الوفيات والإصابات، فحتى مساء السبت، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 97 ألف حالة وفاة، بالإضافة إلى نحو 1.6 مليون إصابة بالفيروس، ومن المرجح أن تصل الحصيلة إلى 100 ألف وفاة في غضون أيام قليلة.

 

ويذكر أن من الضحايا الذين ذكرتهم الصحيفة "المغني جو ديفي (62 عاما) الحائز جائزة غرامي" و"ليلى فينويك (87 عاما)، أول امرأة سوداء تتخرج من كلية الحقوق في جامعة هارفرد" إضافة إلى مايلز كوكر (69 عاما) عاما وروث سكابينوك (85 عاما) وجوردن درايفر هاينز (27 عاما)، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

 

وفقًا لموقع قناة سكاي نيوز عربية، يأتي الاقتراب من اجتياز عتبة 100 ألف ضحية بـكوفيد-19 وسط نقاشات حامية حول رفع تدابير الإغلاق، حيث تعهدت ولايات عدة تخفيف الإجراءات التقييدية المفروضة ضد انتشار المرض، فيما يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل إعادة فتح البلاد مع تزايد فقدان الوظائف وتباطؤ الاقتصاد نتيجة تدابير الإغلاق.

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