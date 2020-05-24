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لطيفة التونسية توجه رسالة حب لوالدتها في عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
رشا عادل
وجهت الفنانة لطيفة التونسية، رسالة حب لوالدتها، من خلال نشر صورة جديدة لها برفقتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت لطيفة، على الصورة قائلة:"‏انا لما امى تضحك كل الدنيا تضحك فى وجهى ولما امى تفرح انا نفرح من قلبى ونحب الحياه. يا رب يا ميمتى مايحرمنى منك ويخليكى ليا بصحتك وعافيتك يا كل الدنيا امي".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة التونسية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بي يحميها ويطول بعمرها وعمرك يا زينة" وأضاف آخر"الله يحفضها ويطول بعمرها ويديها الصحه والعافية. وكل عام وأنتم بخير"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يخليكم لبعض يارب".

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