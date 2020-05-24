تفريغ 78 طن معدات بترولية وتداول 17 سفينة بمؤانى بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد، اليوم الاحد أول أيام عيد الفطر، السفينة ATLANTIC التى ترفع علم نيوزلند ويبلغ طولها 105 متر والغاطس 5 متر وذلك لتفريغ 78 طن معدات بترولية بالميناء وجاء إجمالي حركة السفن اليوم 17 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن.

ميناء غرب بورسعيد سجل خروج 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين.

وقالت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ميناء غرب بورسعيد سجل خروج 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين.





وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.





تفقد حديقة الشهداء





تفقد اللواء عادل الغضبان، حديقة الشهداء بأول أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة تطبيق قرارات وإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأشاد المحافظ، خلال متابعته التزام المواطنين بالإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية بأحياء المحافظة المختلفة، بالدور والمجهود الكبير الذي يقوم به عمال الحدائق في رفع كفائتها والاهتمام بالمسطحات، واستمرار عملهم طوال أيام العيد.، مقدما لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.





وناشد المواطنين الاستمتاع بقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في المنازل والبعد عن التجمعات والاختلاط، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك للتغلب على تداعيات الفترة الراهنة، مؤكدا على أن الفترة الحالية تتطلب وعي المواطن وحرصه على تحقيق الصالح العام، ودعم جهود الدولة المصرية في مواجهة مخاطر الفيروس المستجد.





وتفقد محافظ بورسعيد، شارع عاطف السادات لمتابعة تطبيق الإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية بأحياء المحافظة المختلفة، واشاد المحافظ بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، حرصا على صحة المواطنين. رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.





وهنأ محافظ بورسعيد، خلال جولتة رجال الشرطة، بعيد الفطر المبارك، وذلك أثناء قيامهم بدورهم في عمليات التأمين وتطبيق قرارات وإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأشاد المحافظ خلال الجولة بالتزام المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التي تهدف الي الحفاظ على صحتهم، مؤكدا انها دليل على وعي أبناء بورسعيد وتقديرهم للظروف الحالية والازمة التي يمر بها الوطن.



