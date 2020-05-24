أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن عودة الليجا بشكل رسمي يوم 12 يونيو المقبل بعد توقف النشاط الرياضي في الأشهر الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.





بعد عودة الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة





وسوف يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره إيبار في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني، حيث كانت قد تأجلت تلك المباراة بين الفريقين في شهر مارس الماضي.





ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 56 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق برشلونة صاحب الصدارة.





وسيحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا في تلك الجولة على فريق ريال مايوركا، ويطمح ريال مدريد في سقوط البارسا وتحقيقه الفوز على إيبار من أجل خطف صدارة الليجا في الفترة المقبلة.



