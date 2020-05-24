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رئيس الزمالك: عودة الدوري مستحيلة

الأحد 24/مايو/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي


أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، انه من المستحيل استئناف النشاط الكروي في مصر خلال الفترة المقبلة نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد وزيادة عدد الاصابات. 

وقال فى تصريحاته عبر قناة الزمالك: " الدورى المصرى لن يعود هذا الموسم، لا أقول ذلك لكى لا يحصل الأهلى على اللقب، بل من أجل حماية وسلامة الجميع".

واضاف مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن" وتابع: "جميعنا رأينا ما حدث لـ شعبان عبد الوهاب نجم الزمالك الذى أصيب بـ كورونا، وكذلك ما حدث فى دجلة، وهناك أيضا أحد لاعبى السباحة فى الأهلى، فكيف سيعود الدورى".

وأكمل مازحا "إذا عاد الدورى وتدخل أحد المدافعين على مهاجم، سيقول له الأخير أنه مصاب بـ كورونا ووقتها سيهرب المدافع ويسجل المهاجم".

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