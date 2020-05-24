أحمد داود يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك

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هنأ الفنان أحمد داود، جمهوره بعيد الفطر المبارك من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"كل سنة واحنا كلنا طيبين وبخير وصحة وستر وسلام وعيد فطر سعيد علينا كلنا يارب أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات عيد الفطر"



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"وانت بخير يا أحلى صاحب ضحكه" وأضاف آخر"عيد سعيد عليك".



ويخوض أحمد داود، السباق الرمضاني بمسلسل "لعبة النسيان" وتدور احداثه في إطار الغموض والتشويق، ويشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني ورجاء الجداوي وأحمد صفوت.



