Advertisements

أحمد داود يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك

الأحد 24/مايو/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
رشا عادل
هنأ الفنان أحمد داود، جمهوره بعيد الفطر المبارك من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"كل سنة واحنا كلنا طيبين وبخير وصحة وستر وسلام وعيد فطر سعيد علينا كلنا يارب أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات عيد الفطر"

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"وانت بخير يا أحلى صاحب ضحكه" وأضاف آخر"عيد سعيد عليك".

ويخوض أحمد داود، السباق الرمضاني بمسلسل "لعبة النسيان" وتدور احداثه في إطار الغموض والتشويق، ويشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني ورجاء الجداوي وأحمد صفوت.

أخبار تهمك

مواعيد عمل المجمعات الإستهلاكية والمنافذ التموينية في عيد الفطر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يعرض على دورتموند 7 لاعبين مقابل هالاند

منذ ساعتين

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ يوم

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ يومين

مواعيد عمل منافذ شركات المحمول خلال عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 16 ساعة

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ يوم

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ يوم

بعد عودة الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على رسالة آيتن عامر للرجال في عيد الأم

أسماء جلال تغني لـ سميرة سعيد عبر الـ "تيك توك"

نسرين طافش تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك

إياد نصار يهنى متابعية بعيد الفطر المبارك

يوسف الشريف يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

03:10 ص

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

08:21 م

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

04:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية