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بالأقفال.. ملاهي بورسعيد خارج نطاق الخدمة في أول أيام العيد (صور)

الأحد 24/مايو/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
محمد عزام
أُغلقت مدن الملاهي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، أول ايام عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

وحرص أصحاب مدن الملاهي والترفيه، علي غلق بواباتها بالأقفال وخلوها حتي من العاملين بها، كما حرصت المحافظة على اتخاذ اجراءات احترازية من شأنها منع التجمعات للأهالي. 

وإلتزم أبناء محافظة بورسعيد، بالمنازل وذلك في أول أيام عيد الفطر، حيث امتنع المواطنين عن الذهاب إلى الحدائق، وذلك في ظل الإجراءات الإحترازية التي فرضتها المحافظة لحماية المواطنين من مخاطر إنتشار فيروس كورونا، وذلك منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، ولم يتم رصد اية مخالفات او تجمعات. 

ووضعت الأجهزة الأمنية حواجز حديدية، لمنع دخول المواطنين إلى الحدائق، وقامت الأجهزة التنفيذية بالتواجد في الحدائق لمعاونة رجال الشرطة في تطبيق الاجراءات الاحترازية. 

وقد أذاعت الاذاعة المحلية لمحافظة بورسعيد، أغنية أهلًا بالعيد، وذلك عبر إذاعتها المحلية منذ الساعات الأولي، لبث الفرحة في قلوب المواطنين في ظل الظروف التي تشهدها مصرنا الحبيبة وجهود الدولة في مواجهة الفيرس المستجد. 

وشهدت المحافظة إجراءات مكثفة للحد من إنتشار فيروس كورونا، حيث أغلقت المحافظة الحدائق والشواطئ والشوارع المؤدية اليهم وأوقفت كذلك المواصلات العامة وذلك حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين.

هذا ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة أية خروقات، ورفع الجهات الرسمية والمواطنين شعار الوعي في مواجهة كورونا، لتشهد المحافظة إلتزام في إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمع والجماعة وصلاة العيد، وكذلك أغلقت المحال والمولات أبوابها.

وناشد اللواء عادل الغضبان المواطنين بالبقاء في المنازل والاحتفال بعيدًا عن التجمعات وذلك حفاظًا علي سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن تشكيل غرفة عمليات لرصد أية شكاوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتعامل معها بشكل سريع. 

وأكد محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات تغمل علي مدار اليوم خلال أيام عيدالفطر المبارك، لافتا إلي أن المحافظة تشهد حالة من الإستنفار الأمني ومن جميع الأجهزة التنفيذية، كما تم رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات.
بالأقفال.. ملاهي بورسعيد خارج نطاق الخدمة في أول أيام العيد (صور)
بالأقفال.. ملاهي بورسعيد خارج نطاق الخدمة في أول أيام العيد (صور)
بالأقفال.. ملاهي بورسعيد خارج نطاق الخدمة في أول أيام العيد (صور)
بالأقفال.. ملاهي بورسعيد خارج نطاق الخدمة في أول أيام العيد (صور)
بالأقفال.. ملاهي بورسعيد خارج نطاق الخدمة في أول أيام العيد (صور)
بالأقفال.. ملاهي بورسعيد خارج نطاق الخدمة في أول أيام العيد (صور)
بالأقفال.. ملاهي بورسعيد خارج نطاق الخدمة في أول أيام العيد (صور)
بالأقفال.. ملاهي بورسعيد خارج نطاق الخدمة في أول أيام العيد (صور)
بالأقفال.. ملاهي بورسعيد خارج نطاق الخدمة في أول أيام العيد (صور)
بالأقفال.. ملاهي بورسعيد خارج نطاق الخدمة في أول أيام العيد (صور)

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