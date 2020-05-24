



انتشرت العديد من التقارير الصحفية المغربية في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





بن شرقي يختار وجهته القادمة في حالة رحيله عن الزمالك



وأشارت التقارير إلى أن هناك احتمالية أن يرفض بن شرقي تجديد عقده مع الزمالك لأنه يعلم أن الأوضاع المالية في النادي حاليا غير جيدة.





كما ذكرت التقارير أن بن شرقي تلقى العديد من العروض في الفترة الأخيرة من مختلف أندية أوروبا مثل بوردو وأولمبياكوس ومونبيليه وطرابزون سبور ونادي ستاندرد ليج لضمه في الصيف القادم.





ولكن كشفت التقارير أن بن شرقي يفضل الانتقال إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي في الصيف القادم.





يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد أنه يرفض فكرة رحيل أشرف بن شرقي في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.



