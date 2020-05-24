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كورنيش الإسكندرية يخلو من المواطنين في أول أيام عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات مصورة تستعرض خلو كورنيش الإسكندرية من المواطنين تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال عيد الفطر.

وقالت سارية ياسين، مراسلة "إكسترا نيوز"، إن كوبري ستانلي مغلق ويخلو تمامًا من المواطنين، والمواطنين غير مسموح لهم بالمرور لشارع الكورنيش، وجميع الطرق المؤدية للكورنيش مغلقة للمواطنين باستثناء بعض الفئات المحدودة جدًا المسموح لها بالمرور، وهناك إجراءات مشددة لمرور المواطنين لمنع اكتظاظ المواطنين للتنزه على الكورنيش والحد من انتشار فيروس كورونا.

ولفتت، إلى أن جميع الحدائق العامة والمتنزهات الهامة وقصر المنتزه والمطاعم والمواصلات العامة بالإسكندرية مغلقة تمامًا أمام المواطنين. 

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين.

وكتب الرئيس علي صفحته الرسمية بفيس بوك: "أنتهز هذه الفرصة لكي أقدم عظيم العرفان والتقدير لجميع أسر شهداء مصر الأبرار، الذين جسدوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية ليسطروا بطولات تحطمت أمامها موجات الإرهاب والشر، ولتنعم مصر بالأمن والاستقرار... كل عام وأنتم بخير"

وكثفت الدولة المصرية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، الذي يتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن فتح منافذ المعروض من السلع الغذائية.

غرفة عمليات لوزارة الزراعة 
استعد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتشكيل غرفة عمليات للوزارة برئاسة المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير وعضوية ممثلين عن قطاعات الوزارة الخدمية لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها وإزالة أي تعديات في مهدها.

المستشفيات الجامعية
أما الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر، ورفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

مواصلة حملات إزالة التعديات
وتستمر حملات وزارة التنمية المحلية، في مواجهة المعتدين على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، حتى لا يستغل أي شخص الإجازة للتعد على الأراضي.

فتح منافذ السلع الغذائية 
وقررت وزارة الزراعة، ممثلة الإدارة العامة للزراعات المحمية فتح منافذ المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن والدفع بسيارات المتحركة بسعر مخفض، لرفع العبء عن المواطنين.

تكثيف التواجد الأمني 
واستعدت الأجهزة الأمنية، لتأمين عيد الفطر المبارك، بتكثيف التواجد الأمني بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ ودور السينما لمنع أية تجمعات محتملة.

وتكثف الشرطة من تواجدها بمحيط الشواطئ لمنع أية تجمعات، فضلًا عن حملات شرطة المسطحات المائية لمنع أية مراكب نيلية تقل المواطنين للتنزهة في النيل، لمنع الزحام والاختلاط.

وعززت القوات الأمنية من تواجدها، لاستهداف المحال والمراكز التجارية والمطاعم المخالفة، والتصدي الحاسم للأشخاص الذين يخترقون حظر التجوال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن اجازة عيد الفطر المبارك من الأحد للثلاثاء.

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