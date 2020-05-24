تفاصيل انفجار خط المياه الرئيسي في شربين أول أيام العيد (صور)

انفجر خط المياه الرئيسي في مدينة شربين في محافظة الدقهلية في أول أيام عيد الفطر المبارك.





علي الفور انتقل لقيادات طه أبو العيش نائب رئيس مركز شربين والعميد سامي الحديدي مأمور مركز شرطة شربين ونائب المأمور المقدم مصطفى حسن ومحمد سعد معاون الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية لمكان الإنفجار.





وقام المسئولين باستدعاء هيئه مرفق مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس صلاح البدوى مدير عام منطقة شربين لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور عمرو عابدين مدير مرفق مياه الشرب وقسم الاناره برئاسة المركز ووحده المطافي





وتبين في خط مياه الشرب الرئيسي ٦٠٠ بين شربين، طلخا تحت الكوبري العلوي بالطريق السريع، وتم التعامل بفصل التيار الكهربائي مؤقتا وجاري الان أعمال الصيانة وسحب المياه وتمهيد الطريق العام أمام حركة المرور.





خيم طقس مائل للبروده بعد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، على أرجاء محافظة الدقهلية في اول ايام عيد الفطر المبارك.





وشهدت محافظة الدقهلية اليوم الأحد أول أيام العيد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مصحوب برياح شديدة.





ورصدت " الفجر" حالة الطقس وهبوب الرياح الشديدة على أرجاء محافظة الدقهلية.





وكانت أعلنت هيئة الأرصاد عن إنخفاض أخر فى درجات الحرارة اليوم، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وأكدت الهيئة: أن الطقس سيكون لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء.





وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية وقالت إن الرياح المعتدلة تنشط أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة.





وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا باردًا ليلًا على شمال وجنوب الصعيد.





وجاءت تفاصيل المدن التي تشير إليها النشرة عند ذكر المصطلحات الآتية "السواحل الشمالية، سلاسل البحر الأحمر، مدن القناة، الدلتا، جنوب سيناء، شمال غرب البلاد، جنوب الدلتا، جنوب الصعيد، جنوب شرق البلاد، شمال شرق البلاد، شمال الدلتا".





والسواحل الشمالية تضم مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح، والدلتا تضم كلا من: كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة.





ومدن القناة تضم كلا من: السويس والإسماعيلية وبورسعيد. ومحافظات الصعيد تضم كلا من: الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان، ومدن البحر الأحمر هي رأس غارب، والغردقة وشرم الشيخ وسفاجا ومرسى علم وشلاتين وحلايب.





أما شمال غرب البلاد فالمقصود بها مطروح والإسكندرية.





وشمال شرق البلاد المقصود بها رفح والعريش وبورسعيد ودمياط، وشمال الدلتا المقصود بها البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وجنوب الدلتا هي القاهرة والقليوبية، وشرق الدلتا هي الشرقية والإسماعيلية، وغرب الدلتا المقصود بها الغربية والمنوفية، وجنوب شرق البلاد يضم حلايب وشلاتين ومدن شرق أسوان، وجنوب غرب البلاد يضم الصحراء الغربية.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائلا للبرودة.