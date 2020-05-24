أوقاف الإسكندرية: غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة أوضاع المساجد

واصلت غرفة عمليات مديرية أوقاف الإسكندرية، المنعقدة بمسجد سيدى أبي العباس المرسي، برئاسة الشيخ محمد خشبة، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، عملها لمتابعة تنفيذ قرارات وزارة الأوقاف بشأن ما يتعلق بأول أيام العيد وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة للوقاية من فيرس كرونا المستجد، وذلك من خلال التقارير التى ترفعها اللجان التابعة للإدارات الفرعية.





وقال الشيخ محمد خشبة، إن هذه الغرفة قد تم تشكيلها منذ بدأ الأزمة وما تزال تواصل عملها إلى الآن، وقد كان أعضاء هذه الغرفة فى انعقاد شبه دائم منذ يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الأحد للإطمئنان على سير العمل وفق تعليمات الوزارة بشأن فيرس كرونا المستجد.





وأكد خشبة، على هدوء وإستقرار الأوضاع، وان الرواد على قدر كبير من الوعي، مشيدًا بالجهد المبذول من كل منتسبى الأوقاف قيادات وأئمة وإداريين وعمال بالثغر السكندرى للمحافظة، على بيوت الله تبارك وتعالى، مشيرا إلى أن الجهود التى يبذلونها للتصدى لهذا الوباء بنشر الوعى والحفاظ على المساجد لا تقل أهمية عن الجهود التى تبذلها اى مؤسسة من مؤسسات الدولة التى تواجه هذا الوباء.





كما أكد وكيل الوزارء، أنه قد تم بث صلاة العيد التى تنقلها إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمسجد لبث الفرحة والبهجة فى النفوس، موجها التهنئة والتبريكات للشعب المصرى العظيم بمناسبة عيد الفطر المبارك اعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.





وكانت خلت منذ فجر اليوم ساحات المساجد، وخاصة ساحتي مساجد أبو العباس المرسي بمنطقة بحري والقائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، وهم المساجد الأكبر في المحافظة الساحلية، من المصلين التزاما بقرار وزارة الأوقاف بأداء صلاة عيد الفطر المبارك في المنازل.





وأكتفت أذاعت مساجد الإسكندرية من خلال مكبرات الصوت شعائر صلاة العيد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، فيما لم يسمح لغير العاملين بالمساجد بالتواجد خلال إقامة الصلاة وفقا ىتعليمات مديرية الأوقاف بالإسكندرية.



