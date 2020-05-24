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نسرين أمين تطالب متابعيها بالدعاء لـ رجاء الجداوي

الأحد 24/مايو/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
رشا عادل
عبرت الفنانة نسرين أمين، عن حزنه الشديد على الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بقيروس كورونا، من خلال نشر صورة جديدة ل رجاء، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نسرين، على الصورة قائلة:"برجاء الدعاء بالشفاء العاجل يارب رجاء الجداوي".

يذكر أن رجاء الجداوي، أنتهت منذ أيام قليلة من تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، وأكتشف أمس إصابتها بفيروس كورونا وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالاسماعيلية.

و تخوض نسرين أمين، السباق الرمضاني بمسلسل "لما كان صغيرين" وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنانة ريهام حجاج وكريم قاسم ومحمود حميدة وخالد النبوي وعبير منير.

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