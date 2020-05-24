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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب غرب إيران

الأحد 24/مايو/2020 - 12:23 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

تعرضت إيران، اليوم الأحد، لهزة أرضية قوية وصلت لـ 5.2 درجة، حسبما نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن التلفزيون الرسمي الإيراني.

 

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "إرنا، بأن العاصمة الإيرانية طهران، تعرضت إلى هزة أرضية وصلت قوتها إلى 5.1 درجة على مقياس ريختر.

 

وقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران: إن "هذه الهزة الأرضية وقعت بعد منتصف الليل".

 

ووقعت الهزة الأرضية في عمق 7 كم من سطح الأرض، وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي  35.78 والطول الشرقي 52.05، على بعد 6 كم من مدينة دماوند و58 كم من العاصمة طهران.

 

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أنه لم تصل حتى الآن، أي تقارير بوقوع أضرار جراء هذه الهزة الأرضية.

 

وفي سياق متصل، تعرضت إيران، صباح يوم أمس الأربعاء، إلى هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجة على مقياس ريختر.

 

فقد أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأن الهزة الأرضية وقعت غربي البلاد، بالقرب من مدينة فيروز آباد.

 

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