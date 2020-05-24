ضبط 65 قطعة سلاح و109 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٦٥ قطعة سلاح ناري، ١٠٩ قضية مخدرات وتنفيذ ٤٨٧٩٦ حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة في إطار حملاتها الموسعة بجميع مديريات الأمن.





ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط ٦٥ قطعة سلاح ناري، بحوزة ٦٠ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ١١ بندقة آلية، ١٢ بنادق خرطوش، ٣ طبنجات، ٣٩ فردا محلي الصنع، ١٥٠ طلقة مختلفة الأعيرة، ١٧٧ قطعة سلاح أبيض.





وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٤٨٧٩٦ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ١٧٢ حكم جناية، ١٤٢٤ حكم حبس جزئي، ٣٠٧٧ حكم حبس مستأنف، ٢٤١٤٣ حكم غرامة، ٧١٥٦ حكم مخالفة.





واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ٢من تشكيلات عصابية ضم ٩ متهمين، ارتكبوا حادث سرقة.





وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ١٠٩ قضايا مخدرات بحوزة ٢٢٢ متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.





وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ١٣ متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ١٠ متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.





وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ١٤٠ دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارتين، إلى جانب ضبط ٢١٠٤٢ مخالفة مرورية.





وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ٧٠ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ١٤ منهم.





وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية









وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم (5994) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.





ونجحت في ضبط (1719) سيارة مخالفة، وقامت بضبط 146 دراجة نارية مخالفة، بينما تم ضبط (179) مركبة "توك توك" مخالفة.



